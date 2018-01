Governo define TV Digital sem olhar para o futuro O governo brasileiro está definindo o padrão de TV Digital sem ter estabelecido o que quer da TV no futuro. A avaliação é de um dos cinco conselheiros da Anatel, José Leite, que participou dos debates técnicos sobre a questão do novo modelo. "O Brasil queimou etapas na definição de seu padrão e agora vai definir um modelo sem ter um plano de negócios para o setor", afirmou Leite em entrevista em Genebra. Na semana passada, o ministro de Telecomunicações, Hélio Costa, e o chanceler Celso Amorim, assinaram um memorando de entendimento com os japoneses sobre a possibilidade de o País receber a tecnologia asiática. Mas os europeus não desistem. Não apenas Bruxelas afirma que essa não é a melhor opção para o País como o presidente francês Jacques Chirac enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apontando que a Europa não dá a luta por vencida. O conselheiro participa de reuniões na União Internacional de Telecomunicações (UIT) e deixa claro que tanto o modelo americano, japonês ou europeu poderiam ter sido adequados para o Brasil. "Tudo depende do que o que o País quer com a TV digital", afirmou. Para ele, se o objetivo do Brasil era apenas uma televisão de alta definição, o padrão americano bastava. "Mas se queremos diversidade na difusão ou mobilidade na recepção dos sinais, a escolha seria outra", explicou o conselheiro. "O problema é que pulamos etapas. A Anatel havia feito a avaliação técnica. Mas aí o tema foi retirado da agência e, ao invés de ter sido definido um plano de negócios, passamos diretamente a tratar da barganha e do que ganharíamos", criticou Leite. Em sua avaliação, o Brasil precisaria atrair investimentos de cerca de US$ 4 bilhões para a montagem de uma fábrica para suprir o mercado nacional com a nova tecnologia. Padrão Brasileiro Para Leite, o governo ficou em uma situação complicada ao ter anunciado que iria tentar desenvolver um padrão nacional para a TV digital e depois ter desistido da idéia. "Precisávamos entre US$ 2 bilhões ou US$ 3 bilhões para desenvolver um padrão nacional. O governo disponibilizou US$ 75 milhões. Além disso, cada participante do debate fez propostas para tentar atrair recursos para seus projetos ou universidades. Isso tudo atrasou o processo", completou o conselheiro da Anatel.