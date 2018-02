Governo desiste de adiar itens de segurança para automóveis em 2014--fontes

Preocupado com uma redução na demanda por carros, o governo estava considerando adiar as normas de segurança, que obrigariam as montadoras locais a colocar airbags e sistemas de ABS em todos os veículos novos em 2014.

"Não haverá nenhum adiamento", disse um alto funcionário diretamente envolvido nas negociações e que pediu para não ser identificado.

"Grande parte do impacto (nos preços) já aconteceu este ano, o seu efeito será marginal em 2014. Vamos reduzir o Imposto de Importação a 2 por cento em peças e equipamentos relacionados. "

Outra autoridade do governo com conhecimento do assunto confirmou a decisão.

(Por Alonso Soto e Jeferson Ribeiro)