Governo deve investir R$ 4,9 bilhões em tecnologia em 2006 O setor governamental é um dos maiores consumidores de tecnologia no país. Motivo que leva vários fornecedores do setor a temer anos de eleição, em que os recursos costumam ser destinados a obras, deixando de lado a atualização tecnológica. Mas pode ser que isso mude. De acordo com a consultoria IDC Brasil, o setor governamental, considerando-se as esferas municipais, estaduais e federais, deverá aumentar o orçamento destinado às compras de TI em 14%, algo próximo a R$ 4,9 bilhões. Segundo o estudo Brazil IT Investment Trends: Government 2006, a necessidade por transparência já está direcionando muitos investimentos do setor para o desenvolvimento de portais de prestação de contas e também em serviços de pagamentos, pedidos de certidões e cartórios virtuais. Também são prioritários os investimentos em soluções de segurança, VoIP e Portais de acesso para o Cidadão, além de contínuos investimentos na renovação da base instalada de servidores. Para este estudo foram entrevistadas 112 organizações entre outubro a dezembro de 2005 e tem como objetivo mostrar como as empresas governamentais vão investir em TI em 2006. Crescimento No ano passado, o setor governamental gastou R$ 4,3 bilhões com TI, o que lhe garantiu o terceiro lugar entre os segmentos que mais investem em tecnologia no Brasil. Desse total, mais de 60% foram para investimentos feitos pelo governo federal.