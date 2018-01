Governo discute solução interna para presidir Anatel O governo deve optar por uma solução interna para a presidência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e escolher um dos atuais conselheiros para o cargo. Desde novembro passado, a presidência da Agência vem sendo exercida interinamente pelo conselheiro Plínio de Aguiar Júnior, mas o mandato dele como substituto expira dia 8 de junho. Os conselheiros da Anatel já escolheram como novo presidente substituto o conselheiro José Leite Pereira Filho, que ainda precisa ser referendado pelo governo. Leite inclusive é um dos mais cotados para assumir o cargo em caráter definitivo, segundo uma fonte próxima ao Palácio do Planalto. Ao optar por uma solução interna, o governo ganha tempo porque não precisa submeter o nome de um novo conselheiro indicado ao Senado. Como na Agência há um rodízio entre os superintendentes, o governo deixaria para depois a escolha de um novo nome para ocupar uma vaga no conselho. Essa vaga foi aberta com a saída de Elifas Gurgel do Amaral, em novembro. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, não quis comentar, há pouco, possíveis indicações ou nomes para a presidência da Agência, mas disse que o governo vai, sim, indicar um presidente definitivo, que assumirá o cargo no dia 8 de junho. Costa fez a declaração ao chegar à Câmara dos Deputados para acompanhar a votação, na Comissão de Constituição e Justiça, do projeto que cria o telefone social.