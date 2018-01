Governo divulga memorando assinado com o Japão para TV digital O Ministério das Relações Exteriores divulgou no início da tarde desta quinta-feira o texto do memorando assinado, em Tóquio, entre os governos do Brasil e do Japão para a criação de um sistema nipo-brasileiro de televisão digital. "O governo brasileiro manifesta seu forte desejo de implementar o Sistema Brasileiro de TV Digital com base no ISDB-T", diz o documento. De acordo com o texto, o entendimento entre os dois países pode se traduzir em uma "parceria sólida e duradoura". O memorando, assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Taro Aso, estabelece ainda uma cooperação para o desenvolvimento da indústria eletroeletrônica brasileira, incluindo a produção de semicondutores, uma das condições impostas pelo governo brasileiro. O texto do documento inicia dizendo que o Brasil "vem estudando favoravelmente a implementação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital com base no padrão ISDB-T", e insinua que a decisão pelo modelo japonês ainda não está totalmente fechada. "Caso esta opção venha a ser adotada, este memorando terá como objetivo essa implementação e a construção das bases para a viabilização e o desenvolvimento conjunto da respectiva plataforma industrial eletroeletrônica brasileira". O entendimento entre os dois países leva em conta o interesse do Brasil em desenvolver no País a indústria de semicondutores, que são chips usados em televisores. O texto cita ainda que há o interesse do setor industrial japonês e da Association of Radio Industries and Businesses (ARIB) em produzir no Brasil semicondutores, televisores com tela de plasma e de cristal líquido (LCD), o que pode "contribuir para o desenvolvimento da economia brasileira e a revitalização das relações econômicas entre os dois países". Os dois lados levam em conta também o potencial de aumento na demanda interna e externa para os semicondutores com a difusão dos televisores digitais. O governo brasileiro se compromete a organizar um comitê com os setores industriais para favorecer o investimento internacional em indústrias de ponta, como a de semicondutores. Pelo lado japonês, há o compromisso de treinamento de pessoal e transferência de tecnologia. "O governo japonês colaborará com o governo brasileiro na elaboração, pelo governo brasileiro, de um plano estratégico com o objetivo de desenvolver a indústria de semicondutores no Brasil". O memorando não fala em valores, mas diz que o governo japonês "recebe de bom grado a posição do JBIC (banco de investimentos japonês) de estudar positivamente a concessão de créditos neste contexto". Ficou estabelecido ainda que será criado um grupo de trabalho, com representantes dos dois países para detalhar os procedimentos indicados no memorando. Os trabalhos desse grupo serão concluídos no prazo de quatro semanas após a decisão do governo brasileiro sobre a TV digital com base no padrão japonês.