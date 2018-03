Governo diz que 'Brasil ganhou a Copa'

A presidente também aproveitou o momento para rebater os críticos que apontavam um cenário negativo para o evento, apesar da derrota da seleção brasileira para a campeã Alemanha. "A gente dizia que ia ter a Copa da Copas. Pois bem, tivemos a Copa da Copas, sem tergiversar um problema que foi o nosso jogo contra a Alemanha", disse.

O ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, afirmou que os prognósticos de que os estádios não ficariam prontos a tempo para a Copa do Mundo não se concretizaram e apresentou uma série de dados sobre o evento. Ele começou sua fala criticando manchetes de jornais e revistas que apontavam para falhas e atrasos na organização do evento. De acordo com Mercadante, mais de 1 milhão de turistas estrangeiros vindos de 202 países visitaram o Brasil.

''Volta por cima''

Mercadante também ressaltou que o evento esportivo mobilizou 177 mil profissionais de segurança pública, defesa e inteligência e não houve nenhuma falha na rede de fornecimento de energia para os jogos. "Nós perdemos a taça, mas o Brasil ganhou a Copa", resumiu, destacando que o povo brasileiro soube tratar os visitantes e festejar "num clima receptivo".

Por último, Mercadante afirmou que houve ampliação de cerca de 350 mil metros quadrados em terminais de passageiros. Até 30 de maio, os investimentos realizados em aeroportos chegaram a R$ 8,78 bilhões. Na área de mobilidade, o ministro ressaltou que foram construídos 130,9 quilômetros de corredores de ônibus e de BRTs (sigla em inglês para Bus Rapid Transit).

Dilma voltou a citar um samba ao comentar a derrota brasileira na Copa. "Eu acredito que tudo na vida é superação e acho que aquela frase do Paulo Vanzolini, ''levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima'', que eu coloquei no meu Twitter, é um exemplo de que temos de ter presente diante do que aconteceu. Acho que nesses tempos de reunião dos Brics (em Fortaleza), lembro aquele provérbio chinês de que a derrota é a mãe de todas as vitórias", afirmou.

Cobras

Já o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, disse que o evento foi bom, entre outros motivos, porque nenhum turista ou jornalista estrangeiro "foi mordido por cobra" durante sua estadia no País. "Eu disse hoje, lá na Fifa, que nenhum turista e nenhum jornalista foi mordido", ironizou.

Rebelo lamentou também as mortes de operários que trabalhavam na construção dos estádios da Copa do Mundo e os acidentes de trânsito que terminaram com a morte de dois jornalistas argentinos durante o Mundial. "Há no meio dessa festa, que encanta e encantou o mundo inteiro, duas notas tristes que quero registrar, que foram a morte de operários nas obras e, agora, durante a copa, a morte de dois jornalistas", disse.