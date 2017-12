Governo do Rio acerta indenização com família de Claudia O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), assinou nesta quarta-feira, 9, acordo com a família de Claudia Silva Ferreira, que foi baleada em tiroteio no Morro da Congonha, na zona norte, e arrastada por PMs no porta-malas de uma viatura policial no dia 16 de março. O Estado vai pagar indenização por danos morais e materiais e pensão para a família, que será incluída no Programa Minha casa, Minha Vida, para receber a casa própria.