Governo dos EUA diz que invasores tentam aproveitar-se de bug 'Heartbleed'

Em um site para assessorar operadores de infraestruturas críticas sobre ameaças cibernéticas, o Departamento de Segurança Interna pediu que organizações informem quaisquer ataques relacionados ao Heartbleed.

Reguladores federais pediram que instituições financeiras identifiquem quaisquer sistemas vulneráveis, consertem as redes e depois realizem testes para garantir sua segurança.

O Departamento de Segurança Interna está trabalhando com governos federais, estaduais e locais para descobrir e mitigar potenciais ameaças, disse Larry Zelvin, diretor do centro de integração comunicacional do Departamento de Segurança Interna norte-americano, em uma publicação em um blog da Casa Branca nesta sexta-feira.

"Enquanto não foram reportados ataques ou incidentes maliciosos envolvendo essa vulnerabilidade em particular neste momento, ainda é possível que atores maliciosos do ciberespaço possam explorar sistemas vulneráveis", disse Zelvin.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O governo alemão lançou um alerta que ecoou outro comunicado emitido por Washington, descrevendo o bug como "crítico".

"Um invasor pode se aproveitar da vulnerabilidade e pode ler o conteúdo de memória dos servidores OpenSSL", isse o comunicado publicado pelo escritório federal alemão de segurança da informação.

O bug foi descoberto na segunda-feira, quando foi informado que uma falha em uma ampla usada criptografia de Web conhecida como OpenSSL deixou centenas de milhares de sites abertos a roubo de dados.

Agora, empresas de tecnologia estão correndo para identificar pedaços vulneráveis do OpenSSL, incluindo servidores de e-mail, PCs, telefones e até mesmo produtos de segurança.

(Por Jim Finkle)