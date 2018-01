Governo dos EUA quer dados de navegação na internet O governo norte-americano quer que as empresas de internet mantenham registros sobre os hábitos de navegação de seus usuários. A idéia é que estas informações sejam usadas em investigações contra terroristas e consumidores de pornografia infantil. O pedido foi feito pelo procurador geral Alberto Gonzales e o diretor do FBI Robert Mueller, na semana passada, em uma reunião com representantes das empresas. O movimento já desperta movimentos de defesa da privacidade e pelos direitos civis, que acham a medida inconstitucional. Representantes do governo querem que as empresas de internet mantenham registros como listas de e-mails enviados e recebidos e buscas feitas na internet. O problema é que o departamento de justiça não pode pedir diretamente às empresas para manter estes registros, já que ações deste tipo necessitam do aval do Congresso dos EUA. Não é a primeira vez que o governo norte-americano pressiona as empresas de internet para compartilhar informações. Em março, o Departamento de Justiça pressionou o Google a liberar informações de buscas feitas no mecanismo, em investigações ligadas à procura por pornografia infantil. Na época, a empresa alegou defender a privacidade de seus usuários. Outras empresas, no entanto (Microsoft, AOL e Yahoo) teriam cooperado com as investigações. Além do debate sobre a privacidade, as empresas ainda enfrentam o desafio técnico de ter de armazenar registros de buscas e mensagens de e-mail por períodos superiores a 90 dias, o que significaria custos extra com armazenamento de dados. (Com Agências Internacionais)