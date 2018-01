Governo dos EUA recupera MP3 com arquivos militares

Um neozelandês que comprou um tocador de MP3 de segunda mão e encontrou nele arquivos do Exército dos Estados Unidos, com dados pessoais de soldados que serviram no Afeganistão e Iraque, devolveu o aparelho a oficiais norte-americanos nesta quarta-feira, segundo a imprensa da Nova Zelândia. Chris Ogle, de 29 anos, comprou um aparelho de MP3 por 10 dólares em uma loja de usados em Oklahoma, mas quando ligou o equipamento descobriu que ele continha 60 arquivos com informações militares, segundo um programa de televisão da Nova Zelândia. Os arquivos continham nomes e dados pessoais de soldados norte-americanos, incluindo os que serviram no Afeganistão e no Iraque, assim como informações sobre equipamentos desenvolvidos para as bases e instruções das missões militares, segundo informou o programa. Alguns arquivos contêm números de telefones celulares e de seguro social dos soldados. Funcionários da embaixada dos EUA na Nova Zelândia falaram com Ogle na noite da terça-feira e trocaram seu aparelho MP3 por um novo nesta quarta, de acordo com a Associações de Imprensa da Nova Zelândia. Ogle afirmou que os representantes do governo dos EUA questionaram em quais computadores os arquivos haviam sido abertos e se ele por acaso havia feito cópias ou fotografado alguns deles, mas não informaram qual seu grau de importância. "Eles me perguntaram onde eu tinha comprado o aparelho e quando", disse Ogle.