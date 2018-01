Governo economiza mais de R$ 500 milhões com compras eletrônicas O governo federal conseguiu economizar R$ 520 milhões na compra de bens e serviços comuns, que são produtos padronizáveis, como lápis e computadores e manutenção de elevadores, por exemplo. A informação foi dada ontem, dia 2, pelo secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Sergio Santana, em entrevista coletiva. Segundo Santana, essa economia foi possível por causa do pregão eletrônico, que, desde maio do ano passado, obrigou os órgãos do governo federal a usá-lo como modalidade preferencial de licitação. O pregão eletrônico permite ao governo economizar entre 30% e 20% no preço do produto em relação ao preço de mercado.