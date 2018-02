Governo federal transfere 2 mi de ha de terras para RR O ministro do Desenvolvimento Agrário (MDA), Guilherme Cassel, e o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Rolf Hackbart, participaram hoje do ato de assinatura de dois títulos de doação de terras que transferiram mais de 2 milhões de hectares de áreas federais para o Estado de Roraima. O evento foi realizado no Salão Nobre do Palácio Senador Hélio Campos, em Boa Vista (RR). Segundo o governador do Estado, Anchieta Júnior, mais de 2.200 produtores serão beneficiados com o repasse.