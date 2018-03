Governo inicia operação contra desmatamento no Pará Tailândia (PA), 25 - Cerca de 300 homens da Força Nacional, da Polícia Federal (PF) e do Ibama começam a se deslocar de Belém (PA) para Tailândia, a 230 quilômetros ao sul de Belém, para dar início à Operação Arco de Fogo, de contenção do desmatamento da Amazônia. A operação está sendo iniciada por Tailândia, onde existe o desmate irregular, com mais de 3 mil empregados em mais de uma centena de madeireiras. A operação se estenderá, futuramente, a outros Estados da Amazônia Legal, com o apoio de 800 homens da PF e do Ibama. Amanhã, em Belém, autoridades ligadas à operação farão um balanço à imprensa sobre o resultado dos primeiros trabalhos. Na semana passada, em uma operação inicial de apreensão de madeiras extraídas irregularmente em Tailândia, houve reação da população local. Foram autuadas 7 serrarias e apreendidos mais de 13 mil metros cúbicos de madeira ilegal. Manifestantes ocuparam as ruas de Tailândia, bloquearam a principal rodovia e interditaram a ponte que dá acesso à cidade.