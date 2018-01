Governo investirá R$ 12,9 mi em pesquisas de telecom O Ministério das Comunicações vai investir R$ 12,9 milhões em quatro projetos de pesquisa na área de telecomunicações. Os recursos vêm do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) e o repasse foi autorizado em portaria do Ministério, publicada na edição do dia 15 de dezembro do Diário Oficial da União. Os projetos serão desenvolvidos pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com o objetivo de estimular a competitividade de empresas brasileiras e beneficiar o consumidor. A maior parte dos recursos, R$ 7,8 milhões, será investida no projeto Converte, que prevê pesquisas de atualização do sistema de controle de tráfego das redes telefônicas. O segundo projeto, o Giga 1, que levará R$ 3 milhões, consiste em uma rede experimental de banda larga, em fibra ótica. Segundo nota distribuída pelo Ministério, essa rede interliga em alta velocidade os centros de pesquisas das cidades de Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Pela portaria, R$ 740 mil serão destinados ao projeto Quaprotele, que é um estudo da montagem de laboratórios de testes de qualidade de produtos de telecomunicações. E, por fim, R$ 993 mil se destinarão ao desenvolvimento de um sistema de telemetria e de controle automático de equipamentos a distância (georeferenciamento). Para a administração da Finep foram liberados R$ 376,5 mil.