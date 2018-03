Governo lança guia sobre restrições de espaço aéreo O governo lançou nesta quinta-feira um guia informando as restrições para o uso do espaço aéreo durante a Copa do Mundo, no período de 10 de junho a 15 de julho, que atingirão cerca de 25 aeroportos brasileiros. Durante a abertura da Copa do Mundo, que será realizada na Arena Corinthians, em São Paulo (SP), no dia 12 de junho, com o jogo Brasil e Croácia, o espaço aéreo sobre o estádio será fechado entre as 14 horas e as 21 horas. O jogo começará às 17 horas.