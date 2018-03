Governo lança novo inventário de emissões em julho

De acordo com o ministro, o novo inventário --que identifica e quantifica as emissões de gases de efeito estufa pelas diferentes fontes de emissão-- ajudará na formulação de propostas que o Brasil levará à Conferência do Clima, marcada para o final do ano em Copenhague, na Dinamarca.

"São informações fundamentais para embasar as nossas políticas públicas e a proposta que o Brasil levará para a Conferência do Clima de Copenhague, no final do ano", disse.

"Estamos trabalhando com dados muito defasados, que podem gerar distorções", acrescentou o ministro durante solenidade do lançamento do livro "Antártica - Bem Comum da Humanidade", segundo o site do ministério.