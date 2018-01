Governo lança portal sobre inclusão digital O governo federal lançou um novo portal de inclusão digital que traz informações sobre as diferentes iniciativas governamentais nesta área. No cardápio do endereço estão notícias, documentos e informações sobre eventos em inclusão digital e serviços de governo eletrônico focados para usuários de telecentros. Mas o portal, cuja estréia oficial foi na última terça-feira, dia 6, ainda tem muito a aperfeiçoar. O design do endereço e a usabilidade deixam a desejar. Em compensação, o endereço pode ser uma porta de entrada mais fácil para localizar um telecentro em qualquer região do Brasil. Selecionando a opção ´Rede Tin´, é possível ter acesso a uma lista de telecentros divididos por estado e cidade. A iniciativa do portal é do Comitê Técnico de Inclusão Digital do Comitê Executivo de Governo Eletrônico, do governo federal. O portal será gerenciado pelo Ministério do Planejamento através da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), coordenando conteúdos produzidos pelos órgãos. "Esse portal sistematiza essas informações, permite a troca de experiências, o estudo e a comparação das iniciativas em andamento e, de posse desses dados, a tomada de decisões por parte dos agentes públicos e da sociedade", avalia o coordenador do Comitê de Inclusão Digital, Rodrigo Assumpção. Numa segunda etapa serão integrados ao portal os dados do Observatório Nacional de Inclusão Digital (ONID), que está realizando o cadastro de telecentros, centros de inclusão digital, infocentros ou outros espaços coletivos sem fins comerciais de uso de tecnologia digitais conectados à internet.