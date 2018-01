Governo levará fabricação de TV digital a mais estados O governo ampliou o número dos Estados que poderão receber a indústria de equipamentos de TV digital e de semicondutores. No programa eleitoral de TV nesta terça, dia 17, do candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, foi anunciado que o primeiro núcleo da TV digital será na Zona Franca de Manaus, no Amazonas, e os pólos iniciais de microeletrônica e semicondutores serão instalados em Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Antes, o governo falava apenas em Manaus, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse nesta quarta que o texto da Medida Provisória que vai tratar do assunto ainda não está definido, mas que a idéia é contemplar todas as regiões brasileiras. Adequação Segundo o ministro, alguns Estados estão mais desenvolvidos tecnologicamente para receber unidades de fabricação da TV digital, como os seis citados no programa. "Não quer dizer que outros Estados não possam se candidatar", afirmou. Ele explicou que não seria necessariamente uma fábrica de semicondutores em cada um desses Estados, mas poderiam ser unidades de fabricação de diversos componentes usados na TV digital. "É como se fosse a montagem de um automóvel. Você não tem que fazer necessariamente o automóvel todo em um lugar só", disse. "Em cada lugar você faz uma parte e junta essas partes todas depois", acrescentou. Costa não detalhou o que seria especificamente o núcleo da TV digital, a ser instalado em Manaus, conforme dito no programa, e a diferença desse núcleo para os pólos iniciais. "O que eu entendo é que nós temos uma distribuição nacional de tudo aquilo relacionado com a TV digital", afirmou, citando Minas Gerais, para onde já existe um projeto de fábrica de semicondutores elaborado pelo BNDES, e o Rio Grande do Sul, onde o Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec) já projeta chips que podem usados na TV digital. A Zona Franca de Manaus, por sua vez, já têm várias indústrias que produzem equipamentos digitais, o que facilitaria o desenvolvimento da indústria. Segundo o ministro, a Bahia "tem um pólo industrial muito importante" e São Paulo se qualifica pela "força industrial" que tem. "Eu vejo que a tendência é você procurar chegar com a TV digital no maior número possível de Estados", afirmou. Decisão Ele voltou a dizer que a decisão sobre o assunto é exclusiva do presidente da República e a edição da MP só sairá depois das eleições. Na opinião do ministro, o que foi veiculado na propaganda eleitoral não foi propriamente um anúncio. "Eu acho que o que o programa eleitoral tentou fazer foi mostrar que o governo está trabalhando, tem proposta no setor, e já está caminhando certamente para uma decisão" afirmou. "Acho que o programa eleitoral tem o direito de fazer isso, afinal de contas é um programa de governo. Nós não estamos ali apenas fazendo a propaganda do candidato à presidência da República, mas também do seu programa de governo", acrescentou.