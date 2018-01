Governo libera canais digitais para emissoras de São Paulo O governo nesta segunda-feira os primeiros canais digitais para dez emissoras de TV em São Paulo, entre elas a TV Globo, SBT, Record e Bandeirantes. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, que assinou os contratos de consignação com os representantes das emissoras, disse que os testes já serão iniciados em julho. A transmissão comercial do sinal digital está prevista para dezembro. Até agosto de 2016, quando completa o período de transição definido pelo governo, as emissoras terão de transmitir simultaneamente o sinal analógico e o sinal digital. O ministro informou que a partir do recebimento de canais as emissoras poderão encomendar os equipamentos digitais. Ele classificou a distribuição dos canais como o momento mais importante depois da assinatura do decreto, em agosto do ano passado, em que foram estabelecidas as regras para a implantação da TV digital no País. Pelo cronograma do governo, até o fim do próximo ano os sinais de TV digital serão transmitidos também no Rio, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Salvador. Nas demais capitais, a transmissão dos sinais digitais está prevista para até o fim de 2009. Costa lembrou que o BNDES já abriu linha de financiamento de R$ 1 bilhão para atender à transição do sistema analógico para o digital.