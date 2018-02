Governo libera R$ 21 mi para combater seca no NE O Ministério da Integração Nacional liberou, na última semana, R$ 21 milhões para o Programa Emergencial de Distribuição de Água, mais conhecido como "Operação Carro-Pipa". Com esse recurso, a operação abastecerá de 503 municípios nos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.