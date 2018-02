Dilma: Governo liberou R$ 21 bi para prevenir desastres A presidente da República, Dilma Rousseff, relatou, nesta sexta-feira, 27, no microblog Twitter, que o governo federal liberou R$ 21,6 bilhões para a prevenção de desastres naturais, com "obras em drenagem urbana, proteção de encostas e proteção de cheias" no País. Do total, segundo ela, R$ 13,6 bilhões foram a fundo perdido do Orçamento da União e outros R$ 7,7 bilhões financiados com 20 anos para pagar, 6% (ao ano) de taxa de juros e quatro anos de carência. A presidente não esclareceu, no entanto, para que período esses recursos foram mobilizados.