Governo manda ao Congresso projeto de criação do telefone social O governo encaminhou ao Congresso Nacional proposta de criação do telefone social, destinado às famílias de baixa renda. A mensagem presidencial foi publicada hoje no "Diário Oficial da União". No ano passado, o ministro das Comunicações, Hélio Costa, havia sugerido que o telefone social fosse criado por decreto presidencial, para ser destinado a famílias com renda de até três salários mínimos. Mas o governo preferiu mandar um projeto de lei ao Congresso para evitar eventuais liminares na Justiça com o objetivo de estender o benefício para a toda a população. É que a Lei Geral de Telecomunicações (LGT) prevê isonomia dos serviços para toda a população. Com o projeto de lei o governo pretende alterar essa parte da LGT. O texto do projeto ainda não divulgado. A proposta inicial era de que o telefone social teria uma assinatura básica de R$ 19,40, mais barata que a do telefone convencional que hoje é de R$ 40. Essa assinatura daria direito a uma franquia mensal de 120 minutos em ligações locais.