Governo não anunciará TV digital hoje O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, informou há pouco que o governo não vai anunciar, hoje, o padrão de TV digital a ser adotado pelo País. Em entrevista à Agência Estado, Furlan disse que o governo busca um modelo que traga mais investimentos e tecnologia. "Nossa maior preocupação é fazer uma boa negociação que nos permita, também, exportar depois, e não simplesmente fazer uma escolha como se escolhe uma roupa", afirmou. O ministro informou ainda que, hoje à tarde, no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, vão discutir o assunto. "Nós queremos dar a oportunidade ao Brasil de ganhar em tecnologia e investimentos, e não apenas fazer uma escolha unilateral", acrescentou. Furlan evitou dar opinião pessoal sobre o modelo de sua preferência, entre os três em debate: o japonês, o europeu e o americano. O ministro está em Olinda acompanhando Lula em sua visita aos estandes da Olimpíada do Conhecimento, promovida pelo Serviço Nacional da Indústria (Senai). Estão presentes ao evento também outros quatro ministros: Luiz Marinho (Trabalho), Márcio Fortes (Cidades), Sérgio Resende (Ciência e Tecnologia) e Fernando Haddad (Educação).