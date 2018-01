Governo não deve adiar escolha de TV digital O governo não está trabalhando com a perspectiva de adiar para o próximo ano a escolha do padrão de TV digital a ser adotado no País, informou há pouco fonte que participa das discussões sobre o assunto no Palácio do Planalto. O adiamento foi proposto, segunda-feira, pelo ministro da Cultura, Gilberto Gil, para que a decisão fosse des vinculada de eventuais pressões eleitorais. O adiamento conta, também, com o apoio de representantes do padrão europeu, que querem mais tempo para convencer o governo de que suas ofertas são melhores para o País que as dos detentores do padrão japonês. Mas o governo brasileiro já enviou a Tóquio um convite para que representantes do governo japonês e de indústrias do Japão venham ao Brasil assinar um acordo para a implantação da TV digital. A delegação japonesa era esperada para esta semana, em Brasília, mas só deve chegar ao Brasil por volta do dia 20, segundo a mesma fonte. O acordo a ser assinado é um detalhamento do memorando firmado em abril, no Japão, entre representantes dos governos brasileiro e japonês. Esse acordo deverá tratar dos compromissos dos japoneses em dar continuidade aos estudos de viabilidade para implantação de uma fábrica de semicondutores no País, bem como da incorporação, no padrão japonês, de tecnologias já desenvolvidas no Brasil. Somente após assinatura desse acordo é que o governo brasileiro vai baixar decreto presidencial com algumas regras de transição do sistema analógico, hoje utilizado no País, para o digital. As emissoras de TV prevêem que elas deverão levar pelo menos um ano para começar a transmitir comercialmente o sinal digital.