Governo norte-americano usará Second Life em treinamentos

Em breve, diplomatas ou enviados militares que viajarão pela primeira vez à China terão a oportunidade de visitar um escritório chinês, parar em uma tradicional casa de chá ou pegar um táxi – tudo antes de embarcar para o país da Grande Muralha. Uma equipe formada por engenheiros e estudantes da Universidade da Flórida, Estados Unidos, usa o Second Life (SL) para recriar uma cidade chinesa virtual que sirva de ferramenta a pessoas que queiram se familiarizar com a cultura, antes de sua primeira visita ao país. O objetivo do projeto mantido por um fundo federal de pesquisas é educar profissionais do governo norte-americano destacados para trabalhos no exterior, de forma a deixá-los prontos para a vida no novo país. "O que esperamos é que este tipo de ambiente possa servir de ponte entre o conhecimento e o que de fato será encontrado na vida real", diz Julie Henderson, especialista em programas internacionais da Faculdade de Farmácia da Universidade da Flórida, co-pesquisadora e designer do projeto. Já faz algum tempo que as pessoas se preparam para viagens internacionais com cursos de idiomas e de cultura, jogos de simulação e, mais recentemente, com experiências de educação à distância via internet. O projeto Second China procura adicionar outro elemento: a simulação de experiências com o propósito de apresentar aos usuários não só os símbolos típicos e o mandarim, mas regras de etiqueta, práticas de negócio e normas culturais. Apesar de não ser a vida real, a simulação no SL torna mais fácil a adaptação. Para desenvolver as atividades, os profissionais em treinamento fazem login no SL e, em seguida, "teleportam" para o endereço da Second China, uma cidade virtual com prédios modernos e muito parecida com as metrópoles chinesas. Uma vez lá, os alunos podem participar de diversas simulações, como a visita a um edifício de comercial para uma reunião. Os avatares que os usuários encontrarão em cada cenário são controlados por inteligência artificial. Isso permite que as atividades de treinamento possam ser feitas a qualquer hora. Além da simulação no SL, o programa de treinamento contará com um tutorial na web. Nele, os usuários poderão encontrar mais detalhes sobre cada situação proposta no mundo virtual. Depois de um ano de desenvolvimento, chegou a hora de Julie e a equipe de pesquisadores testarem o projeto Second China com os usuários reais. Segundo a equipe, em 2009 será possível saber se o projeto atingiu seu objetivo.