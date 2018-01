Governo observa de perto fusão da Telemar e BrT Depois de ter se manifestado abertamente favorável à fusão entre concessionárias de telefonia fixa, como a eventual união da Telemar e da Brasil Telecom, o ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse que o governo está "observando" o movimento do mercado. Segundo ele, o assunto não é prioritário no momento e o governo analisará a questão se houver demanda das empresas. Costa discutiu o assunto com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Depois do encontro, disse que o governo não tem intenção de interferir no mercado, "embora entenda que essa situação precisa ser eventualmente analisada". "As coisas estão acontecendo mais em nível das empresas do que necessariamente de ações do governo. Então, nós estamos observando e, na hora em que for necessário, o governo vai ter um entendimento." Para que as concessionárias possam realizar fusões entre si é necessário que o governo decida mudar o Plano Geral de Outorgas (PGO), estabelecido por decreto presidencial, que define a área de atuação de cada empresa. Aprovação Há setores que entendem que também é necessário mudar a Lei Geral de Telecomunicações (LGT), aprovada pelo Congresso em 1997. Apesar de o ministro ter procurado se manter reservado em relação ao tema, nos bastidores a informação é de o governo vê com bons olhos um movimento que tem surgido no setor de telecomunicações para encontrar compradores de capital nacional para as participações da companhia italiana Telecom Italia e do grupo americano Citigroup na Brasil Telecom. Segundo uma alta fonte do governo, esse movimento reforça a tese de fusão da Telemar e da Brasil Telecom para formar um grande grupo nacional capaz de fazer frente ao avanço dos espanhóis da Telefônica e dos mexicanos da Telmex (donos da Embratel e da Claro). No ano passado, executivos do Grupo Algar, controlador da CTBC, do Triângulo Mineiro, disseram ao governo, no ano passado, que tinham interesse em comprar a participação da Telecom Italia na Brasil Telecom. Na época, segundo a mesma fonte, o Planalto já havia mostrado simpatia pela idéia. Não se descarta também a tentativa de atrair grandes empresas de fora do setor, como a Companhia Vale do Rio Doce, por exemplo, ou um banco. O BNDES, que já tem participação de 25% no controle da Telemar, poderia entrar no negócio financiando a entrada de uma nova empresa. Nas últimas semanas, a tese da fusão ganhou força com a disputa travada pela Telmex, Telefônica e outras teles européias pela compra Telecom Italia, dona da TIM, negócio que terá reflexos no Brasil. Risco de concentração A preocupação é com o risco de que a Telemar e a Brasil Telecom não resistam ao fortalecimento da Telefônica e da Telmex e que o mercado brasileiro acabe ficando com apenas dois competidores. Segundo fontes do setor, outra solução seria o aumento da participação dos fundos de pensão (Previ, Sistel, Petros, Telos e Funcef) na Brasil Telecom. O movimento também encontra apoio no Congresso. De acordo com um parlamentar influente, o assunto já vem sendo discutido e tem grande aceitação. O objetivo seria a garantia da competição, para evitar que o mercado no Brasil fique nas mãos de apenas duas empresas. O parlamentar pondera que o negócio tem que ser de longo prazo, para evitar que essa nova empresa seja vendida posteriormente.