Governo peruano apresenta versão do Windows em quíchua O Governo peruano apresentou na cidade de Cuzco, antiga capital do império Inca, os programas Windows e Office em idioma quíchua, para, segundo dados oficiais, beneficiar mais de 670 mil crianças no país andino. As versões são fruto de um convênio entre o Ministério da Educação do Peru e a Microsoft, criadora dos dois programas. Elas serão usadas nos departamentos de Cuzco, Ayacucho, Junín, Apurímac, Huancavelica, Madre de Dios e Lima. Segundo números oficiais, o Peru tem 27,1 milhões de habitantes, dos quais mais de 3 milhões têm o quíchua (também conhecido como "runa simi", ou "idioma dos homens") como língua materna. A população que fala quíchua se concentra nos departamentos de Cuzco, Ayacucho, Junín, Apurímac, Huancavelica e Ancash. A primeira-dama do Peru, a arqueóloga Eliane Karp de Toledo, afirmou durante a apresentação que "o quíchua existe, vive e sobrevive, é forte". "Espero que a adaptação à modernidade respeite suas origens", disse Karp às crianças que assistiram à apresentação dos programas. A primeira-dama também pediu à Microsoft e a outras empresas multinacionais que produzam mais programas em idiomas nativos, para ajudar a "inclusão digital" de todos os povos. Ela observou que o Peru é o primeiro país da América do Sul a contar com um programa em sua língua autóctone. O quíchua também é falado no Equador, Bolívia e regiões do Chile e Argentina. A tradução usou uma nova tecnologia, chamada Language Interface Pack Kit, como parte do Programa da Corporação Microsoft de Tradução de Línguas Nativas. Professores e lingüistas da Universidade Nacional San Antonio de Abad, do Cuzco, e da Universidade Nacional São Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho, também trabalharam nas versões.