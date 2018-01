Governo pode ampliar banda larga, diz ministro

O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse no início da tarde desta terça-feira, 9, que o governo poderá adotar a decisão sobre os termos da proposta de implantação da internet via banda larga no País. O governo quer que as empresas de telefonia aumentem de 143 mil para 208 mil os pontos de acesso previstos no projeto. Hélio Costa afirmou que a edição de um decreto sobre o assunto será discutida em reunião às 17 horas desta terça-feria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra Dilma Rousseff (Casa Civil), no Palácio do Planalto. A nova proposta em discussão prevê ainda um aumento na velocidade de conexão desses pontos à internet, passando de 256 kbps para 1 megabits por segundo. A idéia é a de se permitir que as concessionárias de telefonia troquem a obrigação contratual de instalar Postos de Serviços de Telecomunicações (PSTs) por pontos de acesso à banda larga. Com esse projeto, o governo pretende levar a internet em alta velocidade a escolas públicas, postos de saúde, hospitais e delegacias de polícia, entre outros. Costa, que participou nesta manhã de audiência pública para discutir projetos de desenvolvimento tecnológico, no auditório do Ministério das Comunicações, disse que o aumento do número de pontos e da velocidade de conexão facilita a aprovação da proposta, que vem sendo discutida desde junho. "Queremos que a internet chegue ao interior, mas em condições de fazer telemedicina e educação à distância, por exemplo", explicou o ministro. Ele disse acreditar que a decisão pode sair ainda nesta terça-feira. Os investimentos, segundo Costa, devem ficar em torno de R$ 700 milhões por parte das empresas. O número final ainda será calculado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A previsão inicial é de que os 208 mil pontos sejam instalados em um prazo de três anos. Da reunião, segundo Hélio Csota, participam também os ministros de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, da Educação, Fernando Haddad, da Cultura, Gilberto Gil, e do Planejamento, Paulo Bernardo.R