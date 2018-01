Governo pode reduzir tributos de conversores digitais A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse hoje, após a cerimônia de assinatura do decreto de implantação da TV Digital no Brasil, que o governo estuda reduzir a carga tributária sobre os aparelhos de conversão de sinais digitais em analógico. "O governo está cogitando tratar dessa questão do terminal de acesso e, como esse é um bem de interesse da população brasileira, fazer toda a desoneração fiscal necessária, porque queremos ter um preço extremamente acessível para a população", afirmou. Segundo ela, o governo vai privilegiar a produção de um conversor que tenha custos compatíveis com a renda da população brasileira. Dilma disse que os detentores dos padrões europeu e americano sempre foram informados de que o governo brasileiro tinha preferência pelo padrão japonês. "Em vários momentos alertamos sobre nossa preferência. E ficou público no momento em que o País enviou três ministros ao Japão e foi amplamente noticiado", disse a ministra, referindo-se à ida à Tóquio, em abril, de uma delegação de ministros brasileiros. Segundo Dilma, o padrão japonês é o mais "robusto", com mais capacidade de chegar a todas as televisões do País.