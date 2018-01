Governo pode subsidiar conversor de TV digital O ministro Hélio Costa afirmou ontem, durante a feira da ABTA, Associação Brasileira da Empresas de TV por Assinatura, que o governo poderá subsidiar a compra de receptores de sinais de TV digital para a população de baixa renda. Sem detalhar as condições deste financiamento, Costa se limitou a afirmar que será preciso que as famílias comprovem não ter condição de adquirir o equipamento. Para que TVs convencionais recebam os sinais digitais, será preciso utilizar um conversor de sinais, que receberá as transmissões e as converterão em sinais analógicos, de forma que aparelhos de TV mais antigos possam continuar a receber imagens das redes de TV aberta. Isso, no entanto, deve acontecer ao longo de um período estimado entre 8 e 10 anos, durante os quais as transmissões digitais irão substituir aos poucos os sinais analógicos. Segundo estimativas do governo, o conversor deverá custar cerca de R$ 100 e o financiamento poderá ser obtido por meio de bancos públicos como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Costa também afirmou que a indústria de eletrônicos deve começar a fabricar aparelhos de TV capazes de sintonizar nativamente os sinais de TV digital até o final do próximo ano.