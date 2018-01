Governo prepara MP para incentivar semicondutores O ministro da Fazenda, Guido Mantega, confirmou ontem que o governo editará uma Medida Provisória (MP) concedendo incentivos fiscais para o setor de semicondutores. A MP sairá nos próximos dias, segundo Mantega. A confirmação veio após o encontro do ministro com o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), que em passagem pela capital federal, comentou a medida com a imprensa. O incentivo, que será concedido por meio de MP, interessa particularmente a Aécio Neves porque nas previsões de novos investimentos nessa área está a instalação de um pólo de microeletrônica em Minas Gerais. O comentário do governador sobre uma decisão do governo Lula teria surpreendido o ministro da Fazenda. Ao tomar conhecimento das declarações, Mantega confirmou a informação. Disse que a MP com os incentivos deverá ser finalizada e divulgada nos próximos dias. Com o episódio, o governador mineiro expôs ainda mais uma disputa de bastidores, alimentada na semana passada pela entrevista do secretário de Política Econômica do ministério, Júlio Sérgio Gomes de Almeida. O secretário tomou a iniciativa de descartar o novo pacote de bondades do governo. Na quinta-feira, Almeida afirmou que "nem arriando as calças" o governo concederia nova desoneração tributária em 2006, nem mesmo para semicondutores. O episódio abriu uma crise no ministério levando o ministro a desautorizar seu secretário. Hoje a assessoria do ministro tentou evitar um novo desgaste. Insistiu que as declarações de Almeida não se aplicavam aos incentivos ao setor de semicondutores. Como se trata de um setor ainda incipiente no País, não haveria perda de receitas, na medida em que são desonerações de impostos ainda não cobrados. A decisão do governo de beneficiar o setor de semicondutores com incentivos fiscais objetiva criar as condições para a instalação de fábricas no País, uma delas em Minas. Previsões Os estudos consideram a isenção de Imposto de Importação (que varia de zero a 10%) para insumos usados na produção, a redução total ou parcial de PIS (hoje em 1,65%) e Cofins (hoje em 7,6%) para investimentos e o fim da incidência da Contribuição de Intervenção sobre Domínio Econômico (Cide) sobre a importação de tecnologia de ponta. Para Aécio Neves, essa desoneração é condição fundamental para que o setor se instale no País, na dimensão que a economia necessita. Segundo o governador, ainda faltam alguns ajustes da MP e a definição do limite da isenção a ser concedida. Questionado se a desoneração valeria já para este ano, Aécio respondeu: "Já é para agora. A informação que eu tenho é que a MP vai vigorar já a partir deste ano", inclusive para atender aos projetos em andamento no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),que dependem da definição do regime fiscal para o setor, um dos pilares da política industrial. A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), considerou "bem-vindo" o anúncio de que a MP sairá em breve. "A indústria eletrônica do Brasil precisa de um regime fiscal diferenciado. Essa medida será importante para o fortalecimento dessa indústria no Brasil", afirmou o diretor de componentes da Abinee, Francisco Rosa. Segundo ele, só com incentivos o Brasil poderá reduzir o déficit de US$ 8 bilhões na balança comercial do setor, que em sua maior parte está concentrada no segmento de semicondutores, que praticamente inexiste no País.