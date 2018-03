Governo promete audiência e MST inicia desocupação Manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) começaram a desocupar, no final desta tarde, o saguão do prédio do Ministério da Fazenda. O governo assumiu o compromisso de anunciar, logo em seguida, a data e o local da audiência reivindicada pelo MST, em deve haver a presença de representantes da Presidência da República e dos ministérios da Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento Agrário e Casa Civil, além do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).