Governo propõe autoavaliação para educação infantil O Ministério da Educação quer que todas as instituições ligadas à educação infantil - de zero a seis anos - façam uma autoavaliação sobre a qualidade do ensino e da infraestrutura para o atendimento das crianças. Esta é a primeira vez que se elabora um questionário de avaliação da educação infantil. O questionário Indicadores da Qualidade na Educação Infantil começou a ser distribuído em Curitiba, durante o Fórum da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Andime), que teve início hoje e vai até quinta-feira. "Queremos que seja também um processo de formação", disse a secretária nacional da Educação Básica, Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva.