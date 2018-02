Governo prorroga consulta sobre lei de direitos autorais O Ministério da Cultura (MinC) decidiu prorrogar até 31 de agosto a consulta pública do anteprojeto que reforma a Lei dos Direitos Autorais. O prazo original se encerraria hoje. Desde o início da consulta no site www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral, em 14 de junho, a página recebeu mais de 1.200 contribuições de internautas. Com a prorrogação, o MinC espera dobrar esse número.