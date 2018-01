Governo publica edital do INOVApps com prêmios de até R$100 mil para 'jogos sérios' O Ministério das Comunicações publicou nesta terça-feira edital para um concurso de aplicativos e games, que premiará 25 projetos originais em cada uma destas categorias com um valor de 80 mil reais e 100 mil reais, respectivamente.