Governo quer dobrar telecentros com banda larga O governo pretende duplicar, até fevereiro de 2008, o número de pontos de acesso gratuito à internet em banda larga do programa Governo Eletrônico - Sistema de Atendimento ao Cidadão (Gesac), aberto à comunidade e instalado em escolas, aldeias indígenas, quilombos, órgãos militares de fronteira e organizações não governamentais. Atualmente, os usuários do programa são quatro milhões, número que poderá subir para 10 milhões, de acordo com a expectativa do Ministério das Comunicações. "Basicamente, vamos ter um ponto de Gesac em todos os municípios brasileiros", disse há pouco o ministro das Comunicações, Hélio Costa. Para aumentar dos atuais 3.300 para 7.100 o número de pontos do Gesac, o ministério fará, ainda neste ano, uma licitação para contratar empresas que serão responsáveis pela prestação do serviço, via banda larga terrestre e por satélite. Na sexta-feira, dia 3, será publicada a proposta do edital de licitação. No dia 21 de novembro, será realizada audiência pública para discussão das regras. O edital definitivo será lançado no dia 21 de dezembro, e o pregão está marcado para 23 de janeiro do próximo ano. A previsão é de que a instalação dos primeiros 1.250 pontos seja feita até o dia 16 de julho de 2007, e os demais, até março de 2008. A idéia, segundo o ministro, é a de reestruturar o programa para que o sistema de acesso à internet via satélite seja instalado em municípios que não são atendidos por serviços de internet em banda larga convencional. Serão, ao todo, 4.350 pontos de presença do Gesac com tecnologia via satélite e 2.750 via banda larga terrestre. A empresa que vencer a licitação substituirá a Vicom, atual prestadora do serviço, cujo contrato vence no dia 25 de julho de 2007. Atualmente, são gastos R$ 3,2 milhões por mês com o programa, em recursos do orçamento do Ministério das Comunicações. Com a ampliação do Gesac, serão gastos mensalmente R$ 4,8 milhões. As regras do novo programa serão apresentadas ao Tribunal de Contas da União (TCU) e já foram submetidos à análise da Controladoria Geral da União (GCU).