Nesta manhã, Izabella Teixeira anunciou os dados consolidados do desmatamento em 2012. Os números mostram uma redução de 84% nas taxas de desmatamento desde 2004, sendo que a área desmatada no ano passado foi de 4.571 quilômetros quadrados. A performance fez com que o Brasil tenha atingido 76% da meta de redução do desmatamento e 62% do objetivo de diminuição de emissões de gases previstos para 2020.