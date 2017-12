Governo quer usar CPI da Petrobras para atingir Campos, diz fonte Além de uma investigação no Congresso de um suposto cartel de trens e metrôs que pode atingir políticos do PSDB, o governo estuda uma estratégia para ganhar tempo na CPI da Petrobras com depoimentos repetidos e para atingir o pré-candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos, disse à Reuters uma fonte do Palácio do Planalto nesta quinta-feira.