Governo quer ver laptop de US$ 100 Nicholas Negroponte, fundador do Media Lab, no Massachusetts Institute of Technology, deu início a uma corrida pela população de baixa renda no mercado de tecnologia, ao anunciar o projeto do laptop de US$ 100 no começo do ano passado. "O projeto já foi validado como conceito", afirmou José Luiz de Aquino, assessor especial da Presidência. "Recebemos as placas dos computadores, mas precisamos validar o produto." O governo estuda a compra de 1 milhão de máquinas, que seriam distribuídas a estudantes brasileiros. O Brasil espera receber os computadores inteiros, ainda para testes, até novembro. "Já houve três ou quatro promessas de entrega", destacou Aquino. O Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI), da Universidade de São Paulo (USP), o Centro de Pesquisas Renato Archer (CemPra) e a Fundação Certi são responsáveis por estudos de viabilidade do laptop de US$ 100. Em setembro, o Ministério da Educação planeja testar o produto em três escolas, com computadores portáteis convencionais que vão simular o laptop de US$ 100. O nome oficial do projeto de Negroponte é Um Laptop por Criança (OLPC, na sigla em inglês). Além da ausência de máquinas completas, existem outros obstáculos a serem vencidos para a chegada dos laptops baratos no País. Um é o preço. Negroponte já anunciou que, inicialmente, os laptops de US$ 100 devem sair por cerca de US$ 135. "Estamos trabalhando com o preço de US$ 100", afirmou Aquino. "A diferença é muito grande. Eles chegaram a falar que, em três anos, o laptop sairia por US$ 60." Outra questão que pode emperrar o andamento do processo é o local de fabricação. A OLPC fechou um contrato com a empresa Quanta, de Taiwan, para produzir o primeiro lote de máquinas. O Brasil, no entanto, quer envolver a indústria local. "Não temos compromisso de abrir mão da cadeia produtiva", disse o assessor da Presidência. "Queremos participar e eles puxam para o software, mas também temos que fazer alguma em hardware." A AMD, segunda maior fabricante de processadores do mundo, participa do projeto. A concorrente Intel lançou a proposta de laptop educacional, chamado Classmate, que deve sair por cerca de US$ 400. "Em dois ou três anos, a indústria vai chegar a US$ 100", afirmou Ricardo Carreón, diretor geral da Intel para a América Latina. "Hoje, esse preço compromete muito a funcionalidade."