Governo realiza nesta 4a-feira leilão de concessão da BR-163 (MT)

A licitação será feita na sede da BM&FBovespa, em São Paulo, com início às 10h. O trecho possui cerca de 850 quilômetros de extensão, com início na divisa com o Mato Grosso do Sul e término no quilômetro 855, no Mato Grosso.

Segundo o edital divulgado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em meados de outubro, a tarifa de pedágio teto é de 0,055 real, com valor estimado do contrato de 14,75 bilhões de reais.

Entre os interessados, estão empresas como CCR, Triunfo, Invepar, Galvão Engenharia e Odebrecht, que participam isoladamente. Já a Ecorodovias formou consórcio com seis outras empresas, enquanto a Fidens Engenharia entregou a proposta em consórcio com quatro outras companhias.

O tráfego de caminhões no transporte de commodities no Estado do Mato Grosso, é o grande responsável por atrair interesse na concessão do trecho da BR-163 na região.

Segundo estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a concessão da rodovia deverá resultar numa economia 1,4 bilhão de reais por ano ao país, ao encurtar o caminho dos produtos feitos no Mato Grosso até os portos.

De acordo com a entidade, a região norte do Mato Grosso é responsável por 52 por cento da safra brasileira de soja e tem que exportar o produto por portos do Sul e Sudeste do país.

O leilão ocorre poucos dias depois da concessão dos aeroportos de Galeão e Confins, que arrecadou cerca de 20,8 bilhões de reais, num resultado comemorado pelo governo.

(Por Roberta Vilas Boas)