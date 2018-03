Governo reassegura abastecimento de energia após reunião do CMSE

O CMSE calculou que, em maio deste ano, o risco de qualquer déficit de energia no Sudeste/Centro-Oeste é de 3,7 por cento, abaixo dos 5 por cento tidos como aceitáveis na operação do sistema e mais de seis vezes inferior ao risco de 24,7 por cento de maio de 2001, véspera do anúncio do racionamento de energia que vigorou entre 2001 e 2002.

Também em maio, o risco de déficit no sistema Nordeste é zero, segundo o CMSE, ante 44,4 por cento em maio de 2001.

"Portanto, embora as principais bacias hidrográficas onde se situam os reservatórios tenham enfrentado uma situação climática desfavorável no período úmido recém-encerrado, o Sistema Interligado Nacional (SIN) dispõe das condições de equilíbrio estrutural necessárias para o abastecimento do país", segundo nota do CMSE.

(Por Leonardo Goy)