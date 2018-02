Governo recebe nesta 6a-feira propostas para trecho da BR-163 no MS

O leilão ocorrerá na terça-feira, 17 de dezembro, e representa a quarta licitação de rodovia deste ano, após a concessão da BR-050 em setembro; do trecho da BR-163 no Mato Grosso, no fim de novembro; e das BRs 060/153/262 (DF/GO/MG) no início deste mês.

O trecho da BR-163 que será leiloado se estende por 847,2 quilômetros no território sul-mato-grossense, ligando a divisa com o Mato Grosso à divisa com o Paraná.

A tarifa de pedágio teto foi fixada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres em 0,0970 real por quilômetro, segundo edital publicado em meados de novembro.

O trecho é uma continuação da BR-163 no Mato Grosso, a chamada rodovia da soja, cuja concessão foi vencida pela Odebrecht Transport no fim do mês passado, com um deságio considerado agressivo de 52 por cento sobre a tarifa máxima para aquela licitação.

Na ocasião, a empresa afirmou que a concessão do trecho da rodovia no Mato Grosso do Sul "é um bom projeto", mas evitou comentar eventual interesse na participação.

A Triunfo, que venceu a licitação pela BR-060/153/262 (DF/GO/MG), chegou a afirmar que vai participar dos próximos leilões de rodovias, mas com foco na BR-040 (DF/GO/MG), em 27 de dezembro.

(Por Roberta Vilas Boas)