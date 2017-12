Governo recebe R$2,5 bi em dividendos recordes de estatais para março, mostra Siafi

Um ano antes, esses desembolsos via dividendos haviam somado 767,3 milhões de reais, 70 por cento a menos do que o valor visto no mês passado. Em 2013 todo, as receitas angariadas de estatais somaram 17,142 bilhões de reais, segundo dados do Tesouro Nacional.

Os dividendos das estatais têm ajudado os resultados fiscais do país, num momento de aumento do gasto público e fragilidade das receitas, afetadas tanto pela desoneração de tributos quanto pela economia em desaceleração.

Para tentar reconquistar a confiança dos agentes econômicos, abalada também pelas manobras contábeis usadas nos anos anteriores, o governo anunciou nova meta ajustada de primário de 2014 para o setor público consolidado --governo central (governo federal, Previdência e Banco Central): 99 bilhões de reais, equivalente a 1,9 por cento do Produto Interno Bruto (PIB).

Para 2015, anunciou que perseguirá a meta cheia de 143,3 bilhões de reais, ou 2,5 por cento do PIB, considerada "mais realista" pelo governo e inferior ao objetivo cheio definido nos últimos anos de cerca de 3 por cento do PIB.

"O governo conteve um pouco o rumo na política fiscal, fez um freio de arrumação, mas ainda há um cenário negativo na política fiscal", afirmou o economista da Tendências Consultoria Felipe Salto.

Em fevereiro, dividendos e governos regionais ajudaram o setor público consolidado a registrar superávit primário, economia feita para pagamento de juros da dívida, de 2,130 bilhões de reais, ou 1,76 por cento do PIB em 12 meses.

O BNDES tem sido o principal pagador de dividendos à União nos últimos anos, respondendo por mais de 40 por cento pelo total. Em 2012 foram 12,938 bilhões de reais e, em 2013, 6,999 bilhões de reais, segundo Tesouro Nacional.

A Caixa Econômica Federal, que assim como o BNDES tem apenas a União como controladora, respondeu por cerca de 25 por cento dos dividendos pagos ao governo neste período. No ano passado, o banco teve lucro líquido de 6,7 bilhões de reais, avanço de 19,2 por cento sobre 2012.

O resultado que traz o Siafi sobre março, no entanto, não detalha quais estatais contribuíram com as receitas de dividendos.

Procurado, o Ministério da Fazenda informou, via assessoria de imprensa, que não comenta o assunto.

(Edição Patrícia Duarte)