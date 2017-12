Governo reconhece emergência em 11 municípios

Estão na lista as cidades de Guaratinga (BA), por enxurradas; Balsas, Bom Jardim, Pirapemas, Santa Luzia e Tufilândia (MA), por estiagem; Januária (MG), por estiagem; Ipanema e Turmalina (MG), por chuvas intensas; Jupiá (SC), por enxurradas; além de David Canabarro (RS), por granizo.

A formalização da decisão está presente na portaria nº 34, de 6 de fevereiro de 2014, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, integrante do Ministério da Integração Nacional, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 10.

Conforme o Ministério da Integração Nacional, situação de emergência é uma situação anormal, decretada em razão de desastre que, embora não excedendo a capacidade inicial de resposta do município ou do Estado atingido, requer auxílio complementar do Estado ou da União para as ações de socorro e de recuperação.