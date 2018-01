Governo reconhece emergência em 201 munícipios do PI

Conforme o Ministério da Integração Nacional, situação de emergência é uma situação anormal, decretada em razão de desastre que, embora não excedendo a capacidade inicial de resposta do município ou do Estado atingido, requer auxílio complementar do Estado ou da União para as ações de socorro e de recuperação.

Em outra portaria, o ministério reconheceu nesta segunda-feira situação de calamidade pública no município de Boca do Acre (AM). Para o governo federal, calamidade pública representa uma situação anormal, decretada em razão de desastre, que em razão da magnitude dos danos, requer auxílio direto e imediato do Estado ou da União para as ações de socorro e de recuperação. Boca do Acre sofre com os problemas causados por enchentes.

Também hoje o governo federal autorizou a transferência de R$ 1,413 milhão para ações de Defesa Civil no município gaúcho de Ronda Alta. O dinheiro deverá ser aplicado na execução de obras de reconstrução de danos causados por enxurradas.