Governo reconhece situação de emergência em 15 cidades

Estão na lista os municípios da Bahia, Minas Gerais, Pará e Santa Catarina (Chorrochó, Iaçu, Indaiabira e Matina, atingidos pela seca; Inimutaba, por granizo; Prainha e Terra Santa, por inundações; Agronômica, Arabutã, Coronel Freitas, Ipumirim, Nova Itaberaba, Paial, Palmitos e Xavantina, por chuvas intensas e enxurradas).

Conforme o Ministério da Integração Nacional, situação de emergência é uma situação anormal, decretada em razão de desastre que, embora não excedendo a capacidade inicial de resposta do município ou do Estado atingido, requer auxílio complementar do Estado ou da União para as ações de socorro e de recuperação.

Em outra portaria, o governo reconheceu hoje estado de calamidade pública no município de Presidente Getúlio, na região do no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A localidade, a 220 quilômetros de Florianópolis, foi atingida por fortes enxurradas. Calamidade pública representa uma situação anormal, decretada em razão de desastre, que em razão da magnitude dos danos requer auxílio direto e imediato do Estado ou da União para as ações de socorro e de recuperação.