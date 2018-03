Governo reconhece situação de emergência em municípios O governo federal reconheceu nesta quinta-feira situação de emergência em 23 municípios dos Estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina que enfrentaram desastres causados por problemas climáticos. A decisão está presente em portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil publicada no Diário Oficial da União de hoje. Conforme o Ministério da Integração Nacional, situação de emergência é uma situação anormal, decretada em razão de desastre que, embora não excedendo a capacidade inicial de resposta do município ou do Estado atingido, requer auxílio complementar do Estado ou da União para as ações de socorro e de recuperação.