Governo reduz IPI para 4 produtos da linha branca, diz Força

Os produtos contemplados são geladeira (redução de 15 para 5 por cento da alíquota), fogão (de 5 por cento para zero), máquina de lavar roupa (de 20 para 10 por cento) e tanquinho (de 10 por cento para zero), ainda de acordo com o líder sindical.

As declarações de Paulinho ocorrem pouco antes de o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciar medidas para aliviar os efeitos da crise global no país.

A Força Sindical e a CUT reuniram-se com o ministro nesta manhã.

(Reportagem de Vanessa Stelzer)