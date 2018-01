Governo revisa plano de banda larga para incluir Roraima e Amapá

"Na época em que nós elaboramos tinham alguns Estados que nós chegamos à conclusão que não teríamos condição técnica de incluí-los naquele momento", disse Bernardo a jornalistas após participar de audiência da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado.

"Acho que hoje já surgiram várias alternativas que permitem e exigem a revisão desse plano."

A revisão será feita "logo", segundo Bernardo, que classificou a expansão da Internet banda larga como principal prioridade do Ministério.

Para a inclusão de Roraima, será usada uma linha de fibra ótica que conecta o norte do Estado à Venezuela e o sul ao Amazonas.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No caso do Amapá ainda não há uma linha que chegue ao Estado, explicou Bernardo, mas há duas alternativas, ou do Pará ou da Guiana, que poderiam resolver o problema em até seis meses.

Outra prioridade será reduzir os preços dos serviços oferecidos. Segundo Bernardo, o preço de referência para o serviço de banda larga está em torno de 35 reais, o que poderá cair para 29 reais caso os Estados retirem a cobrança do ICMS.

(Por Hugo Bachega)