Governo sírio diz que não entregará poder em negociação de Genebra

"A era colonial acabou", disse uma fonte do Ministério das Relações Exteriores em resposta aos pedidos de França e Grã-Bretanha pela saída de Assad e a formação de um governo de transição sem a presença do atual presidente.

A fonte disse que a delegação do governo sírio nas negociações de Genebra vai transmitir "os desejos do povo sírio, principalmente a eliminação do terrorismo" --uma referência aos confrontos contra os rebeldes que lutam para derrubar Assad.

(Reportagem de Dominic Evans)